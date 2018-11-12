В ДНР и ЛНР подводят итоги выборов

Итоги выборов подводят и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. По предварительной информации, лидируют временно исполняющие обязанности руководителей Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Без серьезных нарушений и провокаций, но с максимальной заинтересованностью избирателей - таковы главные итоги выборов в провозглашенных республиках. Правом голоса воспользовалось большинство жителей Донбасса.

На пост главы Донецкой народной республики претендовали пять кандидатов. С результатом более 60 процентов лидирует временно исполняющий обязанности руководителя ДНР. Денис Пушилин занял этот пост после гибели Александра Захарченко.

"Сегодня мы сдали важный политический экзамен. Мы доказали всему миру, что умеем не только воевать. Но и строить государство, основанное на реальных демократических принципах", - сказал Пушилин.

Большинство мест в парламенте - у представителей движения "Донецкая республика". На пост главы ЛНР претендовали четверо кандидатов. С результатом почти 70 процентов лидирует Леонид Пасечник. Ровно год он исполняет обязанности руководителя республики.

В республиканском народном совете большинство у представителей движения "Мир Луганщине". Это уже вторые парламентские выборы в истории провозглашенных республик. Истек четырехлетний срок полномочий депутатов первого созыва. За волеизъявлением в Донбассе наблюдали почти сто активистов из двух десятков стран. Американцы, канадцы и бразильцы, солидный европейский десант.

В новый политический цикл ДНР и ЛНР вступают с изменениями в конституциях. Срок полномочий глав республик и депутатов народных советов увеличен на год и теперь составляет пять лет. Окончательные итоги в избирательных комиссиях обещают подвести в ближайшие дни.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".