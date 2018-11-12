Отряд боевых кораблей Южной Кореи прибыл во Владивосток

Во Владивостоке в понедельник артиллерийским салютом приветствовали отряды боевых кораблей, прибывших из Южной Кореи. Иностранных гостей на торжественной церемонии встречали военные Тихоокеанского флота. В столице Приморья южнокорейские суда пробудут до 15 ноября. В эти дни посетить корабли может любой желающий.

На главной базе Тихоокеанского флота военный оркестр приветствует моряков из Южной Кореи. Флаг республики развевается сразу на трех кораблях. Во главе отряда - гордость военно-морских сил эсминец "Течжоён". Военные корабли Республики Корея в 13-ый раз заходят с неофициальным визитом во Владивосток. Но этот отряд впервые прибыл к приморским берегам. На борту более 1000 военнослужащих различных родов войск, передает "ТВ Центр".

На причале иностранные моряки познакомились с русскими традициями. Гостей приветствовали хлебом с солью. Большинство из них - курсанты военно-морской академии. Наравне с мужчинами стать офицерами в Южной Кореи хотят и женщины. Девушек в учебном заведении почти 10%. При этом связать свою жизнь с морским делом непросто.

Для курсантов второго курса – это первый международный поход. Обучение проходят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные войска. И одна из основных задач этой практики – отточить слаженность работы всех экипажей.

Визит отряда южнокорейский кораблей продлится четыре дня. Во Владивостоке корейские моряки встретятся со своими коллегами в Тихоокеанском высшем военно-морском училище. В это время палубы будут открыты для экскурсий. Владивосток – последняя точка в походе. Поэтому после передышки моряки отправятся домой, в порт Чинхэ.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.