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Отряд боевых кораблей Южной Кореи прибыл во Владивосток

11:58
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Во Владивостоке в понедельник артиллерийским салютом приветствовали отряды боевых кораблей, прибывших из Южной Кореи. Иностранных гостей на торжественной церемонии встречали военные Тихоокеанского флота. В столице Приморья южнокорейские суда пробудут до 15 ноября. В эти дни посетить корабли может любой желающий.

На главной базе Тихоокеанского флота военный оркестр приветствует моряков из Южной Кореи. Флаг республики развевается сразу на трех кораблях. Во главе отряда - гордость военно-морских сил эсминец "Течжоён". Военные корабли Республики  Корея в 13-ый раз заходят с неофициальным визитом во Владивосток. Но этот отряд впервые прибыл к приморским берегам. На борту более 1000 военнослужащих различных родов войск, передает "ТВ Центр".

На причале иностранные моряки познакомились с русскими традициями. Гостей приветствовали хлебом с солью. Большинство из них - курсанты военно-морской академии. Наравне с мужчинами стать офицерами в Южной Кореи хотят и женщины. Девушек в учебном заведении почти 10%. При этом связать свою жизнь с морским делом непросто.

Для курсантов второго курса – это первый международный поход. Обучение проходят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные войска. И одна из основных задач этой практики – отточить слаженность работы всех экипажей.

Визит отряда южнокорейский кораблей продлится четыре дня. Во Владивостоке корейские моряки встретятся со своими коллегами в Тихоокеанском высшем военно-морском училище. В это время палубы будут открыты для экскурсий. Владивосток – последняя точка в походе. Поэтому после передышки моряки отправятся домой, в порт Чинхэ.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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Отряд боевых кораблей Южной Кореи
Отряд боевых кораблей Южной Кореи
Торжественная церемония встречи отряда кораблей Республики Корея
Торжественная церемония встречи отряда кораблей Республики Корея
Отряд боевых кораблей Южной Кореи
Отряд боевых кораблей Южной Кореи
Торжественная церемония встречи отряда кораблей Республики Корея
Торжественная церемония встречи отряда кораблей Республики Корея
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