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Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Алёши Гусева

12:08
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 9-летнего Алёши Гусева. У мальчика тяжёлое заболевание крови. Чтобы победить болезнь, ребёнку срочно требуется трансплантация костного мозга. Донора уже нашли за границей. Но, чтобы оплатить доставку биоматериала в Россию, требуется немалая сумма. Помочь Алёше может каждый.

Он не оставляет соперникам никаких шансов. Выиграть у Алеши Гусева в шашки  мало кто способен. Впрочем, как и в "Монополию". Вообще предпочитает игры интеллектуальные. Математика - любимый предмет. Профессию себе, правда, выбрал совсем из другой области.

Лечит пока только близких. Силу его рук и волшебный эффект уже почувствовала мама Алёши. Без боевого настроя нельзя никак. Все процедуры девятилетний Алеша Гусев переносит мужественно. В российской детской клинической больнице он уже пять месяцев. Рос совершенно здоровым, спортивным - занимался даже рукопашным боем, завоевывал медали. Но этой весной в конце учебного года мама заметила - стал очень бледным, вялым. Сначала подумали - учеба, тренировки - усталость накопилась.

Диагноз у Алеши - миелодиспластический синдром. Это тяжелое и коварное заболевание обычно называют "предлейкоз" или "дремлющий лейкоз".

"Тромбоциты перестают быть нормальными и соответственно их очень мало в крови вырабатывается, эритроциты и лейкоциты, то есть это дисфункция всех ростков костного мозга. Это проявляется инфекцией, тяжелыми геморрагическими осложнениями, то есть кровотечениями и анемией", - пояснила  врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии №1 Российской детской клинической больницы Олеся Финк.

Болезнь проявляется не так бурно, как острый лейкоз. Но и лечить её сложнее. И риск рецидивов высок. Единственный шанс на полное выздоровление - трансплантация костного мозга. Алёше уже провели курс химиотерапии, он вошёл в ремиссию. Это удачный момент для операции, говорят врачи. Совместимого донора ему нашли за границей.

Требуется почти два миллиона рублей. У семьи Алеши такой финансовой возможности нет. Но помочь может каждый. Для этого достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. Деньги необходимы срочно, уже на этой неделе начнется подготовка к операции.

Юлия Богоманшина, Сергей Титов, Илья Коробейников, "ТВ Центр".

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Алёша Гусев
Алёша Гусев
Алёша Гусев
Алёша Гусев
Алёша Гусев
Алёша Гусев
Алёша Гусев
Алёша Гусев
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