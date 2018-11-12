Летевший из Москвы Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс Москва-Норильск, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. У самолета возникли проблемы с закрылками. Начата проверка.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполнявший рейс Москва-Норильск, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения, передает ТАСС.

На борту находились семь членов экипажа, 178 пассажиров, в том числе 26 детей. Никто не пострадал.

Следственный комитет на транспорте начал проверку. Во время подлета к аэропорту у самолета не вышли закрылки. Позднее, при посадке на взлетно-посадочную полосу, закрылки вышли, и самолет благополучно приземлился.

Обратный рейс перенесен на два часа. Самолет отправили на обследование. Пассажиры вылетят в Москву резервными бортом.