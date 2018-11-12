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Американский истребитель рухнул в море у берегов Японии

09:38
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Истребитель F/A-18 с авианосца ВМС США "Рональд Рейган" упал примерно в 300 километрах от острова Китадайто. Пилотам удалось катапультироваться.

Истребитель F/A-18 Hornet с атомного авианосца ВМС США "Рональд Рейган" утром в понедельник, 12 ноября, потерпел крушение неподалеку от южной японской префектуры Окинава. Об этом, как передает "Газета.Ru", сообщил местный телеканал NHK.

Инцидент произошел примерно в 300 километрах от острова Китадайто. Воздушное судно в момент инцидента совершало тренировочный полет. По предварительным данным, причиной крушения могли быть проблемы с двигателем.

Находившиеся на борту F/A-18 пилоты благополучно катапультировались и были спасены американским вертолетом.

Это уже второй инцидент, связанный с авианосцем "Рональд Рейган", за последнее время. Так, в середине октября на палубу корабля рухнул вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk. В результате инцидента несколько моряков получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщалось, вертолет упал практически сразу после взлета. При этом американские военные подчеркивали, что USS Ronald Reagan сохранил полную боеспособность, а полеты с него были возобновлены в тот же день.

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