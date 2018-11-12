Джонсон предрек капитуляцию Лондона в переговорах по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что британское правительство находится на грани капитуляции в переговорах с Евросоюзом по Brexit.

Британское правительство скоро сдастся в переговорах по выходу из Евросоюза, считает бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, пишет Газета.Ru.

Экс-министр сообщил, что Лондон "сдает позиции", подписавшись на будущие нормативные положения и свод правил ЕС на переговорах по Brexit. А предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по таможенному союзу с Брюсселем лишит страну возможности заключать торговые сделки и работать с торговыми пошлинами.

"Я действительно не могу в это поверить, но это правительство, похоже, находится на грани полной капитуляции. С каждым днем мы, кажется, становимся все трусливее", - отметил Джонсон.