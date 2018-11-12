На Сахалине уволилась учительница, унизившая школьницу из-за дырявой кофты

Преподаватель русского языка и литературы в школе сахалинского Холмска оскорбила девочку из-за порванной кофты. К настоящему моменту учительница уволилась, а по факту произошедшего начала проверку прокуратура.

Учительница, которая довела до слез девочку из-за порванной кофты в школе сахалинского города Холмск, уволилась после разъяснительной беседы с руководством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу районного управления образования Татьяну Карнаух.

Ранее в социальных сетях появилось видео, сделанное на телефонную камеру одноклассником школьницы. Учительница начала унижать девочку из-за дырочки на одежде: "У тебя есть родители? Есть? Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная, что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление".

После этих комментариев девочка расплакалась, на что педагог порекомендовала ей "не устраивать тут припадки".

"С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась", - рассказала Карнаух.

По ее словам, в понедельник, 12 ноября, в школе прошел малый педсовет, на котором признали недопустимыми подобные происшествия. Также сегодня в районном управлении образования состоится совещание с руководителями всех школ муниципального образования для предотвращения таких случаев.

Ранее пресс-секретарь областной прокуратуры Тамара Журавская заявила, что сотрудники ведомства организовали проверку по факту инцидента в школе Холмска.