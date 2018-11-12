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В ОНК рассказали, почему Цеповяза поместили в улучшенный барак

10:43
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Осужденный по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз находился в бараке улучшенного стандарта только в период работы на пасеке.

Осужденный по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта, лишь когда участвовал в работах, об этом "Интерфаксу" рассказали в общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области.

С 2016 года Цеповяз работал на пасеке, в связи с чем его переселили в улучшенный барак где есть отдельные комнаты на два человека.

"Там находятся только те, у кого нет взысканий и кто задействован на работах. Неработающие заключенные проживают в обычных бараках", - объяснили в ОНК.

В январе 2018 Цеповяза уволили по сокращению штатного расписания.

Вячеслав Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера, жертвами расправы стали 12 человек. Цапок получил пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО. Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строго режима.

В начале ноября в Сети появились фотографии, на которых Цеповяз есть шашлыки, икру и крабов в колонии. Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году. СК завел на сотрудников исправительной колонии №3 в Амурской области уголовное дело о превышении должностных полномочий. Цеповяз проходит по делу в качестве свидетеля. 

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