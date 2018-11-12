Источник сообщил о крупной краже в офисе "Вертолетов России"

Злоумышленники проникли в офис компании "Вертолеты России - Сервис" и похитили деньги, находившиеся в сейфе замгендиректора фирмы. Материальный ущерб превысил 3 миллиона рублей.

Неизвестные похитили более трех миллионов рублей из сейфа заместителя генерального директора "Вертолеты России - Сервис" на Бутырском валу в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, о преступлении стало известно днем в воскресенье, 11 ноября. Неизвестные лица проникли в кабинет замгендиректора компании и вскрыли его личный сейф. По всей вероятности, злоумышленники проникли в помещение, отжав пластиковое окно.

"Похищены денежные средства в валюте и рублях, общий ущерб превышает 3 миллиона рублей", - рассказал источник. В пресс-службе столичного управления полиции подтвердили информацию о краже из офиса на Бутырском валу, не уточнив, кому принадлежит помещение. При этом в ведомстве отметили, что материальный ущерб составил 3 миллиона 6 тысяч 540 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.