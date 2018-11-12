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Американские СМИ сообщили о снижении роли доллара в экономике России

11:29
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Усилия России по дедолларизации экономики принесли результаты. По мнению экспертов The Wall Street Journal, это поможет смягчить последствия новых антироссийских санкций США.

Москва предпринимает успешные попытки по уменьшению своей зависимости от доллара, об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

"Роль доллара в российской экономике сокращается. Доля валютных депозитов физических и юридических лиц в российских банках упала в сентябре 2018 года до 26%, с пика в 37% в 2016 год", - пишет издание.

Эксперты полагают, что дедолларизация поможет смягчить последствия новых антироссийских санкций США.

Вместе с тем, Россия не сможет полностью отказаться от доллара, в частности, из-за того, что страна зависит от экспорта нефти и газа, которые привязаны к американской валюте.

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