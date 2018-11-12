На подмосковной базе отдыха утонула двухлетняя девочка. СК завел дело

Двухлетняя девочка из Таджикистана утонула в бассейне на территории подмосковного санатория. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Двухлетняя девочка из Таджикистана утонула в бассейне базы отдыха, расположенной на территории Московской области. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным правоохранителей, граждане Таджикистана проживали совместно с двумя малолетними детьми в подмосковном санатории. В воскресенье, 11 ноября, мать девочки отпустила ее погулять по территории базы вместе со знакомой женщиной.

Спустя некоторое время мать девочки вышла проверить ребенка и увидела женщину, с которой отпустила дочь гулять. От нее она узнала, что та привела ребенка некоторое время назад к дому и ушла.

В ходе поисков родители девочки обнаружили ее в уличном бассейне, наполненном водой. Они вытащили ребенка из воды, однако девочка уже не подавала признаков жизни.

"К настоящему времени изъята вся хозяйственно-правовая документация, касающаяся деятельности базы отдыха, устанавливаются лица ответственные за технику безопасности на указанном объекте, допрашиваются лица, которые, также как и семья погибшей, арендуют жилье на территории базы отдыха, устанавливаются их трудовые отношения", - говорится в сообщении СК.