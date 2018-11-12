Пасечник уверенно победил на выборах главы ЛНР

Леонид Пасечник получил 68,3 процента голосов избирателей, а его движение "Мир Луганщине" заняло большинство мест в парламенте республики. В ДНР победу одержал Денис Пушилин. Оба уже получили поздравления из Кремля.

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник на состоявшихся 11 ноября выборах набрал 68,3 процента голосов избирателей по итогам предварительного подсчета всех бюллетеней. Об этом, как передает ТАСС, сообщила председатель местного ЦИК Елена Кравченко.

По ее словам, за кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля отдали голоса 16,55 процента избирателей, за Людмилу Руснак - 5,9 процента, за Наталью Сергун - 7,95 процента. Кроме того, 1,3 процента бюллетеней были признаны недействительными. Явка на выборах составила 77 процентов.

Большинство мест в парламенте республики получило возглавляемое Пасечником движение "Мир Луганщине". "За республиканский список кандидатов от общественного движения "Луганский экономический союз" проголосовали 25,16 процента избирателей. За республиканский список кандидатов от общественного движения "Мир Луганщине" проголосовали 74,12 процента избирателей", - сообщила Кравченко.

Ранее в понедельник ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнародовал результаты выборов после подсчета 97,52 процента бюллетеней. Там победу уверенно одержал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, набрав 60,9 процента голосов. Его ближайший конкурент - Роман Храменков - получил поддержку лишь 14,1 процента избирателей.

Пушилина и Пасечкина с победой уже поздравил помощник президента России Владислав Сурков. В своем письме представитель Кремля отметил, что "в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева".

Сурков также выразил уверенность, что избранные лидеры сделают все для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых народными республиками в 2014-2015 годах.