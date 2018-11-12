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На Украине заявили о зависимости от топлива из России

12:44
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Прекращение поставок российского топлива на Украину станет катастрофическим ударом по рынку нефтепродуктов страны.

Украину ждет "топливный коллапс" в случае прекращения поставок нефтепродуктов из России. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает РИА Новости.

Россия экспортирует почти 60% всего топлива. Украина просто не сможет быстро переориентироваться, если поставки прекратятся.

"На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом", - сообщил Корольчук.

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