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В Рязани полыхает завод по производству жидкости для розжига (ВИДЕО)

13:24
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Площадь пожара на заводе "Центролит" в Рязани достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщают о доносящихся с территории предприятия взрывах.

Днем в понедельник, 12 ноября, на рязанском заводе "Центролит", где производится и разливается жидкость для розжига, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информация о крупном пожаре в городе опубликована и на сайте регионального управления МЧС, однако там не указывается место инцидента. Отмечается лишь, что сообщение о возгорании поступило примерно в полдень, а на борьбу с огнем выехали 9 пожарных автомобилей и 30 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Первоначально сообщалось, что площадь возгорания достигает 300 квадратных метров, однако, по последним данным, огонь уже распространился на 1,5 тысячи квадратных метров.

В социальных сетях между тем появились видеозаписи инцидента. На них виден огромный столб пламени и вздымающиеся на десятки метров клубы дыма. Очевидцы рассказывают, что с места пожара доносятся взрывы, а огонь охватил соседнее здание.

Информации о пострадавших, а также о возможных причинах пожара пока не поступало.

Представитель пресс-службы рязанского МЧС Дмитрий Гавриков в беседе с журналистами заявил, что существует угроза распространения пожара на площадь более 1,5 тысячи квадратных метров.

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Пожар на предприятии
Пожар на предприятии
Пожар на предприятии
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