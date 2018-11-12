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Собянин и Колокольцев открыли новое здание УВД по ВАО

15:02
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

В Москве снижается преступность, в том числе благодаря совместным усилиям полиции и столичной мэрии. Об этом заявил Сергей Собянин. В понедельник глава города принял участие в открытии нового здания УВД на востоке Москвы. В частности, там создан уникальный центр, в который входят несколько лабораторий с новейшим оборудованием.

Просторный светлый холл. Дежурная часть за стеклом. Здесь все готово для начала работы. Мэр Москвы и министр внутренних дел России открывают новое здание Управления МВД по Восточному административному округу, передает "ТВ Центр".

"Прекрасный подарок вам к празднику. Здание, оснащенное всем необходимым для  работы и занятий спортом. Первоклассная лаборатория, которой нет в городе. Я думаю, в стране таких лабораторий не так много", - отметил Собянин.

​9-этажное  здание построили всего за 2 года по индивидуальному проекту. Помимо оперативной части, здесь на разных этажах расположены удобные кабинеты для следователей, физкультурный комплекс, стрелковый тир и, конечно, многочисленные лаборатории - неотъемлемая часть работы современной полиции.

В новом здании будут работать почти полторы тысячи полицейских. Раньше они в прямом смысле ютились по разным адресам востока Москвы. Зачастую в совсем не подходящих для своей работы помещениях. На первых этажах жилых домов, или в переоборудованных непрофильных зданиях.

"Те  комфортные условия, которые создаются городскими властями, при участии федерального ведомства, они, в конечном итоге, сказываются на более высоком качестве предоставляемых услуг населению, все это, в конечном итоге, делается для наших сограждан, для москвичей", - указал Колокольцев.

​Активную работу по модернизации материально технической базы столичной полиции правительство Москвы начало с 2010 года. За это время в городе было введено в эксплуатацию 12 новых объектов, это территориальные районные отделы, а также административные комплексы по Западному, Южному и Восточному округам. Результаты этой совместной работы лучше всего отражает статистика преступности.

​"За последние 8 лет в Москве произошли просто революционные изменения по борьбе с преступностью. Мало кто знает, у нас в 3-4 раза  уменьшились такие тяжелые преступления как грабежи, кражи, угон машин. Не на какие-то доли процента, в разы. Город стал значительно безопаснее, благодаря во многом вашей работе", - рассказал Собянин.

​Сотрудничество города с силовым ведомством продолжится. Впереди строительство 20 зданий для районных отделений полиции. Два из которых, в Ховрино и Хорошово-Мневниках, будут сданы до конца этого года. Кроме того, продолжится масштабная программа комплексного ремонта и благоустройства. С 2011 года в ее рамках уже обновлены 198 различных ведомственных объектов московской полиции.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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