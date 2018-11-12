Движение в Волоколамском тоннеле восстановили после обрыва кабеля

Несколько часов в понедельник утром было затруднено движение в Волоколамском тоннеле в сторону центра. Там оборвались высоковольтные провода.

Высоковольтные провода 12 ноября обрушились прямо на автомобили, двигавшиеся по крайней правой полосе Волоколамского тоннеля. И при падении разбили лобовые стёкла, фары, повредили капоты. Сведений о пострадавших не поступало, передает "ТВ Центр".

Аварийная бригада выехала на место ЧП незамедлительно. Для безопасности при проведении восстановительных работ сразу два ряда при въезде в тоннель пришлось перекрывать. Затор растянулся на три километра.