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Движение в Волоколамском тоннеле восстановили после обрыва кабеля

15:06
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Несколько часов в понедельник утром было затруднено движение в Волоколамском тоннеле в сторону центра. Там оборвались высоковольтные провода.

Высоковольтные провода 12 ноября обрушились прямо на автомобили, двигавшиеся по крайней правой полосе Волоколамского тоннеля. И при падении разбили лобовые стёкла, фары, повредили капоты. Сведений о пострадавших не поступало, передает "ТВ Центр".

Аварийная бригада выехала на место ЧП незамедлительно. Для безопасности при проведении восстановительных работ сразу два ряда при въезде в тоннель пришлось перекрывать. Затор растянулся на три километра.

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Обрыв кабеля в тоннеле
Обрыв кабеля в тоннеле
Обрыв кабеля в тоннеле
Обрыв кабеля в тоннеле
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