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Дрессировщика леопарда Цирка на Цветном бульваре наказали после ЧП с ребенком

15:28
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Напавший на ребенка леопард продолжит работать в фойе Цирка на Цветном бульваре. Дрессировщику животного объявили выговор.

Следственный комитет проверяет Цирк Никулина - там накануне леопард напал на четырёхлетнюю девочку. Группа детей ждала экскурсовода у гардероба. В это время по фойе дрессировщики вели взрослого леопарда: в представлениях животное не участвует, на публику его выводят только для фотографирования - без намордника, передает "ТВ Центр".

Одна из девочек, очевидно, сделала резкое движение - хищник среагировал и вцепился ей в свитер, поранив шею. Дрессировщик животное оттащил, а ребёнка с царапинами доставили в больницу.

Пострадавшая девочка серьезных травм не получила. Сейчас она чувствует себя хорошо, но ей всё же придётся пройти обязательный курс уколов от бешенства. По словам администрации цирка, леопард продолжит работать так же, в фойе, поскольку его вины в ЧП нет. Что же касается намордника, то, по мнению экспертов, надеть его на леопарда нельзя из-за особого строения головы.

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