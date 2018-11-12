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Несколько станций строящейся БКЛ метро могут запустить досрочно

15:32
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Несколько станций строящейся Большой кольцевой линии метро могут открыть раньше запланированного срока.

До конца этого года для пассажиров запустят "Савёловскую", там уже почти всё готово. В следующем году откроют "Нижегородскую", "Авиамоторную" и "Лефортово", сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, станция "Электрозаводская", которую планировали запустить в 2021 году, может заработать уже в начале 2020-го. Сейчас идёт активное строительство станции "Стромынка". Возможно, также получится ускорить возведение станций "Ржевская" и "Шереметьевская".

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