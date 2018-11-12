Несколько станций строящейся БКЛ метро могут запустить досрочно

Несколько станций строящейся Большой кольцевой линии метро могут открыть раньше запланированного срока.

До конца этого года для пассажиров запустят "Савёловскую", там уже почти всё готово. В следующем году откроют "Нижегородскую", "Авиамоторную" и "Лефортово", сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, станция "Электрозаводская", которую планировали запустить в 2021 году, может заработать уже в начале 2020-го. Сейчас идёт активное строительство станции "Стромынка". Возможно, также получится ускорить возведение станций "Ржевская" и "Шереметьевская".