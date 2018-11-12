Суд решит судьбу помещения библиотеки города Фрязино

В понедельник Московский областной суд рассмотрит дело о центральной библиотеке города Фрязино. Читальню выселяют из помещения, где она располагалась с 1960 года. У квадратных метров появился новый собственник, который собирается разместить там магазин одежды. Местные жители против.

Этот дом во Фрязино построили в 1960 году, сразу – с библиотекой на первом этаже. Михаил Олейников ходит в нее с детства – только выйдя из подъезда, почти сразу попадает в читальный зал. Однако спустя 60 лет библиотеку выселяют, передает "ТВ Центр".

"Изначально было запроектировано и запланировано помещение центральной городской библиотеки, это проект 1955 года, это не просто библиотека - сегодня это уже музей книги", - рассказал Михаил Олейников.

Лепнина, старые светильники, богатые фонды – более 100 тысяч книг, семь тысяч читателей. А еще именно здесь находится единственный в мире музей Осипа Мандельштама. 600 квадратных метров, которые привлекли не только любителей чтения.

​Оборонное предприятие "Исток" - изначально это была их профкомовская библиотека. В 1998 году ее передали городу. В этом доме тогда находилась администрация, и по соседству – сама библиотека. Почти 15 лет ее статус не был определён ни в каких договорных документах. Как позже выяснилось, помещение принадлежало одним, а учреждение – другим.

​В 2013 году право хозяйственного ведения получила управляющая компания Института радиотехники и электроники. И город стал арендовать у него помещение, причём – по рыночной цене.

​​Но при этом за коммунальные услуги эта УК городу не платила, а в её ведении - не только библиотека, а еще множество помещений. Долг составил более 130 миллионов. Имущество предприятия арестовали и выставили на торги. И библиотека превратилась в лот стоимостью почти 9 миллионов рублей. Покупатель сразу нашёлся.

​Однако читатели обратились в суд, и до окончания разбирательств предприниматель магазин здесь открыть не может. Библиотеке же администрация предложила переехать.

Её судьбу теперь решает Московский областной суд.

Полина Кастрицкая, Сергей Ким, Василий Батурин, "ТВ Центр".