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Суд решит судьбу помещения библиотеки города Фрязино

15:39
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

В понедельник Московский областной суд рассмотрит дело о центральной библиотеке города Фрязино. Читальню выселяют из помещения, где она располагалась с 1960 года. У квадратных метров появился новый собственник, который собирается разместить там магазин одежды. Местные жители против.

Этот дом во Фрязино построили в 1960 году, сразу – с библиотекой на первом этаже. Михаил Олейников ходит в нее с детства – только выйдя из подъезда, почти сразу попадает в читальный зал. Однако спустя 60 лет библиотеку выселяют, передает "ТВ Центр".

"Изначально было запроектировано и запланировано помещение центральной городской библиотеки, это проект 1955 года, это не просто библиотека - сегодня это уже музей книги", - рассказал Михаил Олейников.

Лепнина, старые светильники, богатые фонды – более 100 тысяч книг, семь тысяч читателей. А еще именно здесь находится единственный в мире музей Осипа Мандельштама. 600 квадратных метров, которые привлекли не только любителей чтения.

​Оборонное предприятие "Исток" - изначально это была их профкомовская библиотека. В 1998 году ее передали городу. В этом доме тогда находилась администрация, и по соседству – сама библиотека. Почти 15 лет ее статус не был определён ни в каких договорных документах. Как позже выяснилось, помещение принадлежало одним, а учреждение – другим.

​В 2013 году право хозяйственного ведения получила управляющая компания Института радиотехники и электроники. И город стал арендовать у него помещение, причём – по рыночной цене.

​​Но при этом за коммунальные услуги эта УК городу не платила, а в её ведении - не только библиотека, а еще множество помещений. Долг составил более 130 миллионов. Имущество предприятия арестовали и выставили на торги. И библиотека превратилась в лот стоимостью почти 9 миллионов рублей. Покупатель сразу нашёлся.

​Однако читатели обратились в суд, и до окончания разбирательств предприниматель магазин здесь открыть не может. Библиотеке же администрация предложила переехать.

Её судьбу теперь решает Московский областной суд.

Полина Кастрицкая, Сергей Ким, Василий Батурин, "ТВ Центр".

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МУ Фрязинская центральная библиотека г. Фрязино
МУ Фрязинская центральная библиотека г. Фрязино
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Фрязинское управление Социальной Защиты Населения Министерства Социального Развития Московской области
МУ Фрязинская центральная библиотека г. Фрязино
МУ Фрязинская центральная библиотека г. Фрязино
МУ Фрязинская центральная библиотека г. Фрязино
МУ Фрязинская центральная библиотека г. Фрязино
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