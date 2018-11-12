На улице в Новосибирске прорвало трубу с горячей водой

В Новосибирске прорвало трубопровод магистрали центрального отопления. Горячей водой затопило проезжую часть, магазин и поликлинику. Аварию планируют ликвидировать в течение двух часов.

В Новосибирске прорвало теплотрассу, пишет Дни.Ру.

ЧП произошло в Ленинском районе города на улице Котовского при проведении плановых работ. Водой затопило проезжую часть, территорию заволокло густым паром.

По данным МЧС, вода затопила магазин и поликлинику. Спасатели эвакуировали оттуда 15 человек.

На месте работают представители МЧС и экипажи ДПС. В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что дефект трубопровода специалисты устранят в течение двух часов.