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На улице в Новосибирске прорвало трубу с горячей водой

13:32
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

В Новосибирске прорвало трубопровод магистрали центрального отопления. Горячей водой затопило проезжую часть, магазин и поликлинику. Аварию планируют ликвидировать в течение двух часов.

В Новосибирске прорвало теплотрассу, пишет Дни.Ру.

ЧП произошло в Ленинском районе города на улице Котовского при проведении плановых работ. Водой затопило проезжую часть, территорию заволокло густым паром.

По данным МЧС, вода затопила магазин и поликлинику. Спасатели эвакуировали оттуда 15 человек.

На месте работают представители МЧС и экипажи ДПС. В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что дефект трубопровода специалисты устранят в течение двух часов.

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