Древние мумии кошек нашли в Египте

Археологи обнаружили в Египте семь гробниц Древнего и Нового царств, в которых были захоронены мумии кошек. Значение захоронения ученые пока объяснить не могут.

Уникальное захоронение из семи гробниц обнаружили археологи во время раскопок в Египте, пишут Дни.ру Три из них относятся к периоду Нового царства, остальные — Древнего царства.

Уникальность гробниц заключается в том, что в них находились мумии кошек и их деревянные и бронзовые копии, а также мумии скарабеев в хорошем состоянии. Сакральный смысл захоронения ученые пока объяснить не могут.