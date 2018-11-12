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Собянин и Колокольцев открыли новое здание УВД по Восточному административному округу

13:36
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

На востоке столицы в понедельник открылось новое здание Управления внутренних дел по Восточному административному округу. Девятиэтажный административный центр осмотрели Сергей Собянин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Мэр столицы Сергей Собянин и глава МВД Владимир Колокольцев в понедельник посетили новое здание Управления внутренних дел  по Восточному административному округу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров построен по индивидуальному проекту. В нём созданы комфортные условия для несения службы, тренировок и отдыха сотрудников. В частности, обустроен экспертно-криминалистический центр - один из лучших в Москве, в него входят 14 лабораторий, оснащённых новейшим оборудованием. Также физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором одновременно могут заниматься около 80 человек. Нести службу в новом здании будут 1400 полицейских.

"За последние семь-восемь лет в Москве произошли просто революционные изменения по борьбе с преступностью. Мало кто знает, но у нас в 3-4 раза уменьшились такие тяжёлые преступления как грабежи, кражи, угон машин. Это не на какие-то доли процентов. Просто в разы город стал действительно безопасней, благодаря, во многом, вашей работе. Так что спасибо вам огромное", - отметил Собянин.

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