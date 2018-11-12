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Проект "МЭШ" попал в сотню лучших мировых образовательных инноваций

13:50
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Проекты "Московская электронная школа" и "Медицинский класс в московской школе" попали в список 100 мировых образовательных инноваций.

Образовательный проект "Московская электронная школа" вошел в сотню главных мировых проектов по итогам саммита в сфере образования HundrED, который прошел в Хельсинки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своих страничках во "ВКонтакте" и Twitter.

"На днях в Хельсинки прошел саммит в сфере образования HundrED. В список ста главных мировых проектов вошли наши "Московская электронная школа" и "Медицинский класс в московской школе". Поздравляю коллег с международным признанием!" - написал он.

Проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года. В ряде школ у учеников появились планшеты вместо учебников, а обычные дневники заменили электронными. Проект "Медицинский класс в московской школе" позволил открыть медицинские классы.

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Образовательный проект "Московская электронная школа"
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