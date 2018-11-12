Член ОНК показала, в каких условиях Цеповяз живет в колонии

Правозащитница Наталья Охотникова опубликовала фотографии с Вячеславом Цеповязом, его койку, а также помещения с удобствами для заключенных. По ее словам, никакими привилегиями бывший соратник Цапков в колонии не пользуется.

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова разместила на своей странице в Instagram фотографии с осужденным по делу "банды Цапков" Вячеславом Цеповязом в колонии строгого режима в Амурской области.

На снимках она запечатлела самого Цеповяза, его койку, а также помещение, где он питается вместе с остальными заключенными. Охотникова подчеркнула, что все фотографии она сделала при осуществлении общественного контроля, а также с разрешения осужденного и начальства колонии.

Она также добавила, что получившая широкое распространение в СМИ информация о привилегированных условиях для Цеповяза в колонии - это "гнусная ложь".

В беседе с "Интерфаксом" Охотникова заявила, что фотографии, на которых соратник Цапков поедает деликатесы, уже проверялись минувшей весной генпрокуратурой, ФСИН и следователями, однако состава преступления в материалах тогда не нашли. "Дело в том, что фотографии жена Цеповяза предоставила только в документальном виде, в электронном варианте их нет. То есть, если бы Цеповяз направил ей их с помощью телефона или электронной почтой, то они могли бы сохраниться в электронном варианте. По информации, которой я располагаю, места, где сделаны фотографии, не установлены", - сказала она.

Сам Цеповяз в понедельник, 12 ноября, лично записал видеообращение, в котором назвал фотографии с шашлыками и крабами "фотошопом". "Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать", - заверил заключенный.

На минувшей неделе Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении сотрудников колонии, обвинив их в превышении должностных полномочий. В ведомстве отметили, что особое отношение к осужденному за особо тяжкие преступления "противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали".