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Путин потребовал от нефтяников умерить аппетит внутри страны

14:19
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабилизировалась, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании правительства с участием Владимира Путина. По его словам, цены заморожены и останутся такими до конца марта 2019 года. В свою очередь, президент заявил, что нефтяники из-за роста цен на нефть не должны гнаться за сверхприбылью внутри страны.

Рост цен на нефть не означает, что аналогичная сверхприбыль должна быть и при продажах нефтепродуктов на внутреннем рынке. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с правительством в Ново-Огарёве. По словам президента, ситуация внутри страны должна быть рыночной, но эту сферу все же надо регулировать.

"Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать", - приводит слова Путина агентство РИА Новости.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак отчитался о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в России. По его словам, цены на бензин заморожены и останутся такими до конца марта 2019 года. Он добавил, что до конца года ФАС оценит долю независимых АЗС в регионах. В случае монопольного положения, с ними будет подписано соглашение по ценам.

В случае роста цен на топливо Козак пообещал применить "системные меры", вплоть до введения заградительных пошлин на нефтепродукты.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости принимать меры в связи с ростом цен на бензин и дизтопливо. Премьер подчеркнул, что, если Минэнерго не договорится с нефтяными компаниями, правительству придется ввести запретительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

 

 

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