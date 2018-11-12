Венгрия возобновила раздачу своих паспортов жителям Закарпатья

Будапешт перенес выдачу венгерских паспортов из украинского города Берегово в венгерский Кишвард. В начале октября украинские СМИ выяснили, что консульство Венгрии в Берегово выдает гражданам Украины венгерские паспорта. Это спровоцировало дипломатический скандал.

Жителям Закарпатской области Украины снова выдают венгерские паспорта, пишет ТАСС.

"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу паспортов в соседний венгерский город Кишвард. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде, и там принимают гражданство", - рассказал губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

В октябре украинские СМИ выяснили, что консульство Венгрии в Берегово выдает гражданам Украины венгерские паспорта. Киев объявил консула Венгрии в Закарпатье персоной нон-грата и попросил его покинуть страну. В ответ Будапешт выслал украинского дипломата.

На данный момент на Украине не разрешается иметь двойное гражданство. Согласно закону, добровольное получение гражданства другой страны является основанием для потери гражданства Украины.