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Пушилин набрал более 60% голосов на выборах главы ДНР

14:41
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Врио главы ДНР Денис Пушилин получил большинство голосов на прошедших в воскресенье выборах. Движение "Донецкая Республика" получила большинство мест в Народном совете.

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин получил 60,85 процента голосов избирателей на выборах руководителя республики по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя местного Центризбиркома Ольгу Позднякову.

По ее словам, ближайшим конкурентом Пушилина оказался Роман Храменков, набравший 14,2 процента голосов. Кроме того, Елена Шишкина набрала 9,3 процента голосов, Роман Евстифеев - 7,75 процента, а Владимир Медведев - 6,5 процента.

Общественное движение "Донецкая Республика" набрало 72,5 процента голосов в поддержку кандидатов в депутаты Народного совета ДНР, 26 процентов голосов достались "Свободному Донбассу", еще 1,5 процента бюллетеней были признаны недействительными.

Ранее ЦИК Луганской народной республики (ЛНР) объявил о победе на выборах главы региона Леонида Пасечника, который набрал 68,3 процента голосов. За кандидата Олега Коваля отдали голоса 16,55 процента избирателей, за Людмилу Руснак - 5,9 процента, за Наталью Сергун - 7,95 процента. Большинство мест в парламенте республики получило возглавляемое Пасечником движение "Мир Луганщине".

Пушилина и Пасечкина с победой уже поздравил помощник президента России Владислав Сурков. В своем письме представитель Кремля отметил, что "в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева".

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