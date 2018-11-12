Пожарные локализовали возгорание на заводе в Рязани

Пожар на заводе по производству жидкости для розжига в Рязани локализован на площади 1,6 квадратных метров. У здания обрушилась крыша. Тушение пожара продолжается. Пострадавших нет.

Пожар на заводе по производству жидкости для розжига "Центролит" в Рязани локализован, об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения.

Площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли здания на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Днем 12 ноября загорелся завод по производству жидкости для розжига "Центролит" в Рязани. Пожару присвоен третий, максимальный, номер сложности. На месте работает лаборатория по замеру ПДК.