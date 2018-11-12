Сожженный храм Иоанна Богослова восстановят и перенесут в другое место

Благодаря тому, что охрана храма Иоанна Богослова быстро среагировала на поджог, здание может быть восстановлено. При этом принято решение перенести часовню на другую площадку.

Деревянный храм Иоанна Богослова в московском районе Южное Тушино, пострадавший в результате поджога, будет восстановлен и перенесен в другое место, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу куратора программы строительства новых храмов в Москве Владимира Ресина.

"Благодаря тому, что быстро среагировала охрана, и бревна сруба были пропитаны специальным огнезащитным составом, временный храм-часовня все-таки может быть восстановлена. Принято решение ее разобрать и перевезти на другую площадку храмового строительства, передав другому приходу, где после соответствующих восстановительных мер и огнезащитной обработки установить на новом месте", - сообщил собеседник агентства.

По словам настоятеля прихода, священника Олега Яньшина, работа воскресной школы и всех кружков для детей временно приостановлена, поскольку пока не ясно, где проводить богослужения. Ущерб имуществу храма из-за пожара оценивается более чем в 1 миллион рублей.

Пожар в храме Иоанна Богослова произошел на минувшей неделе - загорелись деревянные конструкции задней части здания. При этом в экстренных службах отмечали, что огонь не ушел внутрь строения благодаря тому, что храм имеет высокую степень огнестойкости.

Позднее столичные полицейские объявили о задержании 35-летнего жителя Москвы, который подозревается в поджоге церкви.