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В Москве нетрезвый полицейский выбил коллеге зубы крышкой от урны

15:30
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Сотрудник МВД избил инспектора ООП управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы крышкой от урны. Это произошло в ночь на 11 ноября. Полицейский сделал это "на почве личной неприязни". Пострадавший майор полиции получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также у него выбиты зубы. Оба сотрудника МВД находились не при исполнении.

На севере Москвы нетрезвый сотрудник МВД устроил потасовку с коллегой. В результате он нанес ему травмы головы. Инцидент произошел 11 ноября.

Как передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 34-летний сотрудник ОВД "Сокол", находясь в нетрезвом состоянии возвращался со своей знакомой домой из кафе на Кронштадтском бульваре. По пути у него произошел конфликт с 37-летним инспектором ООП управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу столицы. В результате он ударил инспектора  крышкой от мусорной урны. Майор полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. У него выбиты зубы верхней челюсти. Пострадавший был госпитализирован.

Оба сотрудника МВД находились не при исполнении и были одеты в гражданское. Кроме того, они оба являются уроженцами столицы Калмыкии Элисты.

По факту случившегося проводится проверка.

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