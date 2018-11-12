Песков: Путин и Порошенко в Париже не пересекались

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко не пересекались в Париже во время мемориальных мероприятий в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны. Кроме того, он отметил, что не видит предпосылок для встречи "нормандской четверки".

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко не пересекались во время мемориальных мероприятий в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Насколько мне известно, не было [возможности общения российского и украинского президентов]. Насколько мне известно, они не пересеклись", - сказал представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что не видит предпосылок для встречи "нормандской четверки".

"Для обсуждений в рамках "нормандской четверки" пока нет необходимой почвы, нет предпосылок, отсутствуют даже намеки на возможную результативность", - отметил Песков.

Ранее Порошенко заявил, что у него состоялся в Париже непродолжительный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Между тем, как сообщает РИА Новости, американский лидер, не стал обмениваться с украинским коллегой рукопожатиями по приезду на церемонию по случаю столетия завершения Первой мировой войны. Сам Порошенко, комментируя эту ситуацию, обвинил российские СМИ во "лжи".