Песков назвал законными безальтернативные выборы в Хакасии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Хакасии безальтернативные выборы не противоречат закону.

Безальтернативные выборы в Хакасии не противоречат российскому законодательству. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"До тех пор, пока это в рамках действующего электорального законодательства, нет необходимости что-либо оценивать. Главное, чтобы это были легитимные выборы, чтобы выборы были абсолютно прозрачными, абсолютно честными", - отметил он.

В воскресенье в Хакасии состоялись выборы главы республики. На этот пост претендовал единственный кандидат Валентин Коновалов, представляющий партию КПРФ. Он набрал 57,5% голосов избирателей, при необходимых 50%.