Путин рассказал членам Совбеза о поездке в Париж

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России. Президент обсудил с ними свои краткие контакты, которые состоялись в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.

Владимир Путин в понедельник провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Как пишет "Интерфакс", президент проинформировал их о беседах, которые у него состоялись в Париже в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Кроме того, обсуждались вопросы предстоящих саммита Россия - АСЕАН и Восточноазиатского саммита, а также подготовка к поезде президента в Сингапур.