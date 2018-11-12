НАТО не станет размещать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками

​Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками. При этом он подчеркнул, что альянс привержен "безопасности всех его членов".

В НАТО не намерены размещать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс".

"НАТО не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе", - рассказал Столтенберг в ходе выступления в Берлине.

При этом, говоря о ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, он подчеркнул, что как альянс, НАТО привержен "безопасности всех его членов".

Также генсек НАТО отметил, что единство и сотрудничество между европейскими странами никогда не сможет стать альтернативой трансатлантическому единству, обеспечение которого - задача его альянса.

Эти слова прозвучали на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа нуждается в собственной армии. Французский лидер подчеркнул, что европейские страны должны перестать быть зависимыми от Вашингтона в сфере обороны.