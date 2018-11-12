Столетняя француженка перепутала Меркель с женой Макрона

Ангелу Меркель приняли за супругу президента Франции Эмманюэля Макрона. На торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны пожилая француженка, приветствуя лидеров двух стран, несколько раз обратилась к канцлеру Германии с вопросом: "Это вы, мадам Макрон?"

Пожилая француженка во время встречи с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном приняла канцлера Германии за супругу президента Франции, передает TVC.RU. Курьез произошел в ходе посещения коммуны Ретонд, где в 1918 году было подписано Компьенское перемирие.

Лидеры двух государств встретились с собравшимися людьми. К ним обратилась француженка, которой, по данным СМИ, не так давно исполнилось 100 лет. Она крепко пожала руку Макрону со словами "Это невозможно! Не заставляйте меня плакать", после чего обратила свой взор на Меркель.

— Это вы, мадам Макрон? - спросила старушка ее.

— Нет, я канцлер Германии! - ответила Меркель на немецком.

— Это вы, мадам Макрон? - спустя какое-то время вновь спросила бабушка.

— Канцлер Германии, - уже на французском ответила Меркель.

После этого оба лидера пошли дальше, однако пожилая француженка так и осталась в уверенности, что общалась именно с Бриджит Макрон.

Первая мировая война завершилась 11 ноября 1918 года. По итогам войны прекратили существование четыре империи, в том числе Германская. Унизительные для Берлина условия Версальского договора создали предпосылки для прихода к власти нацистов, развязавших в дальнейшем Вторую мировую войну.