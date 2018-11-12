Собор Сербской церкви осудил решение Константинополя по Украине

Решение Константинополя реабилитировать лидеров украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича является "канонически необоснованным", заявил Архиерейский Собор Сербской православной церкви. Кроме того, там отметили, что этот акт не имеет силы для СПЦ.

Архиерейский Собор Сербской православной церкви раскритиковал действия Константинопольского патриархата, реабилитировавшего лидеров неканонических церквей Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

В итоговом документе Собора говорится, что в свое время глава неканонического "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) был лишен сана. После этого он был подвергнут анафеме. Также епископы напомнили, что лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий (Малетич) был лишен апостольского преемства как "духовный отпрыск секты так называемых самосвятов".

В связи с этим иерархи Сербской церкви предложили Константинопольскому патриархату и всем другим поместным Православным церквам рассмотреть "украинский вопрос" на Всеправославном Соборе, чтобы "в будущем избежать искушения, через которое ныне проходит святое православие".

Также в заявлении говорится, что "Святой Архиерейский Собор рассматривает это решение Константинопольского Синода как не являющееся обязательным для Сербской православной церкви", передает РИА Новости.

11 октября Константинопольский патриархат на заседании синода объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и объявил о создании своего подворья в Киеве. После этого Московский патриархат объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.