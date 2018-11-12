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Путин ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов

17:43
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку мигрантов на учет.

В России введена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет мигрантов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. 

Ранее закон был принят в третьем окончательном чтении Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Документом вводится формулировка понятия фиктивной постановки на учет. 

"Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании предоставления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность", - говорится в тексте закона.

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