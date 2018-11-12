Ракета из Сектора Газа попала в автобус на юге Израиля

На юге Израиля в автобус попала ракета, запущенная из Сектора Газа.
Запущенная из Сектора Газа ракета поразила автобус на юге Израиля. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
BREAKING: Israeli bus directly hit by terrorist fire from #Gaza. Details to follow. pic.twitter.com/vorHRqOaVa— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
"Израильский автобус был поражен огнем террористов из Сектора Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
Как отметили в израильской армии, на территории юга страны звучат сирены.