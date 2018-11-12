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Ракета из Сектора Газа попала в автобус на юге Израиля

17:58
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

На юге Израиля в автобус попала ракета, запущенная из Сектора Газа.

Запущенная из Сектора Газа ракета поразила автобус на юге Израиля. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. 

"Израильский автобус был поражен огнем террористов из Сектора Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Как отметили в израильской армии, на территории юга страны звучат сирены.  

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