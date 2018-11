Израиль ответил на ракетный обстрел авиаударами по сектору Газа

Истребители ВВС Израиля начали наносить авиаудары по террористическим объектам в секторе Газа. Это произошло после ракетных обстрелов территории еврейского государства. Об этом говорится в Twitter армейской пресс-службы.

Our fighter jets have starting striking terror targets throughout the #Gaza Strip. pic.twitter.com/sNadQMp8Xq