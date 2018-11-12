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Израиль ответил на ракетный обстрел авиаударами по сектору Газа

18:19
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Авиация Израиля приступила к нанесению ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской территории. Армия обороны еврейского государства утверждает, что боевики ведут массированный обстрел юга Израиля.

Истребители ВВС Израиля начали наносить авиаудары по террористическим объектам в секторе Газа. Это произошло после ракетных обстрелов территории еврейского государства. Об этом говорится в Twitter армейской пресс-службы.

"Израильские истребители начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа", - отмечается в твите.

Кроме того, израильские военные сообщили о пуске десятков ракет из сектора Газа по израильским гражданам.

Ранее стало известно, что одна из запущенных из Сектора Газа ракет поразила автобус на юге Израиля.

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