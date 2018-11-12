Крупный пожар на заводе в Рязани полностью потушен

Пожар на заводе по производству жидкости для розжига в Рязани полностью потушен. Пострадавших нет.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на заводе по производству жидкости для розжига в Рязани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя штаба пожаротушения.

"В 17:54 по московскому времени объявлена полная ликвидация пожара", - сказал он.

По данным источника, пострадавших в результате пожара нет.

Завод "Центролит" загорелся днем 12 ноября. Возгоранию был присвоен третий номер сложности. Пожар удалось локализовать на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Также на площади 300 квадратных метров обрушилась кровля здания.