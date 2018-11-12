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Россия заявила об угрозе полномасштабного военного противостояния в Израиле

18:48
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Москва призывает палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к режиму прекращения огня. В МИД России отметили, что эскалация вокруг сектора Газа может обернуться полномасштабным военным противостоянием.

Москва с глубокой озабоченностью восприняла усиление напряженности вокруг сектора Газа, отметили в МИД России. Так там отреагировали на гибель палестинцев и израильтян в ходе вооруженного столкновения спровоцированного вторжением израильского спецназа на палестинскую территорию.

Кроме того, ведомство напомнило о 17 реактивных снарядах, выпущенных по Израилю и последовавшими за этим израильскими авиаударами, которым подверглось около 40 целей.

"В Москве с глубокой озабоченностью восприняли эту опасную эскалацию, чреватую возобновлением масштабного военного противостояния вокруг сектора, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, окончательным обрушением там гуманитарной ситуации", - отметили на Смоленской площади.

Теперь МИД России призывает палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявлять сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить "рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями". Также российская сторона позитивно оценивает соответствующие посреднические усилия властей Египта.

"При этом, как российская сторона неоднократно заявляла, для разрыва спирали насилия необходимо скорейшее восстановление единства палестинских рядов и возобновление политического процесса между палестинцами и израильтянами на основе известных решений СБ и ГА ООН, а также Арабской мирной инициативы, без чего невозможно достижение прочного мира на Ближнем Востоке", - подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее в понедельник авиация Израиля приступила к нанесению ударов по террористическим целям в секторе Газа. Это произошло после ракетных обстрелов с палестинской территории. Армия обороны еврейского государства утверждает, что боевики выпустили десятки ракет по югу Израиля. Одна из ракет попала в автобус. Всего по израильской территории было запущено не менее 80 ракет. Часть из них перехватила система ПВО "Железный купол", передает ТАСС.

Ранее израильские военные сообщили о гибели офицера армии Израиля. Они отметили, что это произошло во время перестрелки с боевиками в секторе Газа. При этом, министерство здравоохранения Палестины подчеркнуло, что в ходе спецоперации погибли шестеро палестинцев, сообщает "Интерфакс".

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