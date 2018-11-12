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Массированный обстрел Израиля палестинцами попал на видео

19:57
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Израиль подвергся массированному обстрелу из сектора Газа. По данным Минобороны, по территории страны было выпущено не менее 80 ракет, часть из которых перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ израильские ВВС начали бомбить сектор.

В Москве глубоко озабочены новой эскалацией вокруг Сектора Газа и призывают Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявили в нашем МИД, передает "ТВ Центр".

Над южной частью Израиля несколько часов звучат сирены тревоги из-за продолжающихся ракетных обстрелов. Армия Израиля сообщает, что в понедельник по стране было выпущено порядка 80 ракет со стороны Сектора Газа. Израильтяне задействовали свои системы ПВО. Часть ракет удалось перехватить с помощью системы "Купол". Некоторые ракеты упали в городах Сдерот и Офаким. Сообщается, что снаряд повредил пассажирский автобус. Есть информация о попадании ракеты в здание в Сдероте. В квартале начался пожар. Сообщается, что пятеро израильтян ранены в результате ракетных обстрелов. Палестинцы заявили о гибели двух человек в результате ответных ударов Израиля.

Эскалация конфликта началась после того, как израильтяне провели очередную силовую акцию в палестинском анклаве. Погиб подполковник израильского спецназа. В понедельник со стороны Сектора Газа начались ракетные обстрелы.

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