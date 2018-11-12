Массированный обстрел Израиля палестинцами попал на видео

Израиль подвергся массированному обстрелу из сектора Газа. По данным Минобороны, по территории страны было выпущено не менее 80 ракет, часть из которых перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ израильские ВВС начали бомбить сектор.

В Москве глубоко озабочены новой эскалацией вокруг Сектора Газа и призывают Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявили в нашем МИД, передает "ТВ Центр".

Над южной частью Израиля несколько часов звучат сирены тревоги из-за продолжающихся ракетных обстрелов. Армия Израиля сообщает, что в понедельник по стране было выпущено порядка 80 ракет со стороны Сектора Газа. Израильтяне задействовали свои системы ПВО. Часть ракет удалось перехватить с помощью системы "Купол". Некоторые ракеты упали в городах Сдерот и Офаким. Сообщается, что снаряд повредил пассажирский автобус. Есть информация о попадании ракеты в здание в Сдероте. В квартале начался пожар. Сообщается, что пятеро израильтян ранены в результате ракетных обстрелов. Палестинцы заявили о гибели двух человек в результате ответных ударов Израиля.

Эскалация конфликта началась после того, как израильтяне провели очередную силовую акцию в палестинском анклаве. Погиб подполковник израильского спецназа. В понедельник со стороны Сектора Газа начались ракетные обстрелы.