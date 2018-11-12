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США осудили Россию за выборы в Донбассе

19:56
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Великобритания и США назвали незаконными выборы в Луганской и Донецкой народных республиках. По мнению Лондона, выборы подрывают усилия по достижению мира в этом регионе.

В Донбассе подводят итоги выборов, прошедших в воскресенье. Жители юго-востока Украины определили состав Народных советов и избрали руководителей республик, передает "ТВ Центр".

По итогам подсчета 100% бюллетеней, главой ЛНР стал Леонид Пасечник - он набрал почти 70% голосов. ДНР возглавил Денис Пушилин, его кандидатуру поддержали более 60% избирателей. Выборы прошли при высокой явке - около 80%. На участках работали наблюдатели из 14 государств.  Они отметили открытость и прозрачность голосования, не выявив серьезных нарушений.

Выборы в Донбассе прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва относится к голосованию с пониманием, поскольку республики отторгнуты и брошены Украиной. В условиях опасности возобновления силового сценария, им ничего не остается, как самоорганизоваться в целях простого обеспечения собственного существования и исполнения социальных обязательств.

На Западе выборы считают нелегитимными. Соответствующее заявление выпустила и пресс-служба НАТО. Киев требует немедленного созыва контактной группы и грозит организаторам голосования уголовным преследованием.

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Выборы в Донбассе
Выборы в Донбассе
Выборы в Донбассе
Выборы в Донбассе
Подсчет голосов на выборах в Донбассе
Подсчет голосов на выборах в Донбассе
Выборы в ДНР
Выборы в ДНР
Выборы в ДНР
Выборы в ДНР
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