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Собянин включил 14 стартовых площадок в программу реновации

19:36
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о включении в программу реновации 14 стартовых площадок.

В программу реновации включены 14 стартовых площадок. Соответствующий документ, подписанный Сергеем Собяниным, размещен на официальном сайте мэра.  

Согласно документу, две площадки расположены в Бескудниковском районе. В Северо-Восточном округе находятся четыре площадки: две в Бабушкинском районе и по одной в Отрадном и Бутырском районе. По одной площадке будет на востоке, юге и юго-западе столицы. Они расположатся в Новогиреево, Москворечье-Сабурове и Конькове. В Западном административном округе и в ТиНАО расположатся по две площадки: в Солнцеве и Фили-Давыдкове, а также в Рязановском и в Троицке. Еще одна площадка утверждена в центре Москвы в Пресненском районе. 

Таким образом, учитывая 14 новых, всего в программу реновации включено 282 стартовых площадки для строительства нового жилья. С полным спиcком площадок можно ознакомиться на сайте мэра.

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