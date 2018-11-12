Собянин включил 14 стартовых площадок в программу реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о включении в программу реновации 14 стартовых площадок.

В программу реновации включены 14 стартовых площадок. Соответствующий документ, подписанный Сергеем Собяниным, размещен на официальном сайте мэра.

Согласно документу, две площадки расположены в Бескудниковском районе. В Северо-Восточном округе находятся четыре площадки: две в Бабушкинском районе и по одной в Отрадном и Бутырском районе. По одной площадке будет на востоке, юге и юго-западе столицы. Они расположатся в Новогиреево, Москворечье-Сабурове и Конькове. В Западном административном округе и в ТиНАО расположатся по две площадки: в Солнцеве и Фили-Давыдкове, а также в Рязановском и в Троицке. Еще одна площадка утверждена в центре Москвы в Пресненском районе.

Таким образом, учитывая 14 новых, всего в программу реновации включено 282 стартовых площадки для строительства нового жилья. С полным спиcком площадок можно ознакомиться на сайте мэра.