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Медведев возглавит российскую делегацию на конференции по Ливии

19:39
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Российскую делегацию на международной конференции по Ливии возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев. Мероприятие пройдет с 12 по 13 ноября в итальянском Палермо.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на международной конференции по Ливии. Она пройдет с 12 по 13 ноября в итальянском Палермо, передает ТАСС.

"12-13 ноября председатель правительства России по приглашению председателя Совета министра Италии Джузеппе Конте примет участие в международной конференции по Ливии в Палермо", - отметили в пресс-службе кабмина.

Форум будет проведен с целью придать импульс процессу политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН, продемонстрировать готовность международного сообщества оказывать консолидированную поддержку всем ответственным ливийским силам в реализации этой задачи.

"Ожидается, что в конференции примут участие представители ведущих ливийских политических сил, а также делегации заинтересованных государств и международных организаций, включая ООН, ЛАГ и Афросоюз", - отметили в пресс-службе правительства.

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