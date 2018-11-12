Медведев возглавит российскую делегацию на конференции по Ливии

Российскую делегацию на международной конференции по Ливии возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев. Мероприятие пройдет с 12 по 13 ноября в итальянском Палермо.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на международной конференции по Ливии. Она пройдет с 12 по 13 ноября в итальянском Палермо, передает ТАСС.

"12-13 ноября председатель правительства России по приглашению председателя Совета министра Италии Джузеппе Конте примет участие в международной конференции по Ливии в Палермо", - отметили в пресс-службе кабмина.

Форум будет проведен с целью придать импульс процессу политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН, продемонстрировать готовность международного сообщества оказывать консолидированную поддержку всем ответственным ливийским силам в реализации этой задачи.

"Ожидается, что в конференции примут участие представители ведущих ливийских политических сил, а также делегации заинтересованных государств и международных организаций, включая ООН, ЛАГ и Афросоюз", - отметили в пресс-службе правительства.