Израиль атаковал более 20 целей в секторе Газа

Более 20 военных целей удалось поразить военным Израиля в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа. В атаке приняли участие самолеты, боевые вертолеты и танки Армии обороны Израиля.

Военные Израиля поразили более 20 военных целей запрещенных в России палестинских радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В атаке приняли участие самолеты, боевые вертолеты и танки Армии обороны Израиля. При этом, нанесение ударов продолжается.

Ранее 12 ноября авиация Израиля приступила к нанесению ударов по террористическим целям в секторе Газа. Таков был ответ на ракетные обстрелы с палестинской территории. Армия обороны еврейского государства отметила, что боевики выпустили по югу Израиля не менее 80 ракет. Одна из них попала в автобус. Часть из них перехватила система ПВО "Железный купол".

Некоторые ракеты упали в городах Сдерот и Офаким. Кроме того, есть информация о попадании ракеты в здание в Сдероте. Из-за этого в квартале начался пожар. Пятеро израильтян ранены в результате ракетных обстрелов. Палестина заявила о гибели двух человек в результате ответных ударов Израиля.

Эскалация конфликта началась после того, как израильтяне провели очередную силовую акцию в палестинском анклаве. В результате погиб подполковник израильского спецназа.