Путин поручил Медведеву изучить реальную налоговую нагрузку на россиян

Нефтяные компании, работающие на экспорт, не должны стремиться извлечь сверхприбыль от продаж нефтепродуктов на внутрироссийском рынке, заявил Владимир Путин на совещании с кабинетом министров. Президент заслушал доклад о том, как выполняется программа по стабилизации цен на топливо. Обсудил глава государства и ряд других, не менее важных социальных проблем.

В этом году ситуация со стоимостью бензина неоднократно достигала критического уровня. Такого, что сдерживание цен на нефтепродукты находится на контроле у президента, отметил "ТВ Центр". На совещании с членами правительства глава государства попросил доложить о работе по стабилизации этого сегмента рынка.

"Мы договаривались о том, что правительство проведет эту работу еще месяц назад. В каком состоянии мы понимаем, ситуация должна быть рыночной, она такой и является, но, когда на мировом рынке нефти цены поднялись, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно эту сферу регулировать", - заявил президент.

Правительство выдвинуло нефтяникам ультиматум: или ситуация стабилизируется, или вводятся заградительные пошлины, серьезно снижающие выгоду от экспорта черного золота за рубеж. 31 октября соглашение было достигнуто.

"Ситуация стабилизирована. Цены заморожены. И они будут такими сохраняться с учетом инфляции. Изменения налогового законодательства до конца марта. Договорились с компаниями о том, что действует такой принцип – один за всех и все за одного. Иначе будет недобросовестная конкуренция. Если кто-нибудь один не выполняет соответствующее соглашение, то мы вынуждены будем, и об этом предупредили все компании, мы вынуждены будем применять системные меры, которые у нас предусмотрены законом в виде введения заградительных пошлин", - доложил вице-премьер Дмитрий Козак.

По соглашению, оптовые цены на дизель и бензин заморожены на уровне июня. Крупные сети продолжают выражать недовольство мелкими и независимыми конкурентами. Как-будто заранее перекладывают ответственность на них за увеличение стоимости топлива и пытаются подстраховать себя от введения заградительных пошлин.

"Ну вы знаете, что у вертикально-интегрированных компаний есть претензии к розничному звену, когда, по мнению руководителей компаний, розница играет на бирже недобросовестно. Потом вставляет необоснованное количество посредников, которые, цель которых, только цену задирать, а не оказывать реальные услуги на рынке. Вот с этим-то как быть?" - поинтересовался глава государства.

"Даны поручения Федеральной антимонопольной службе, Роспотребнадзору, Росстандарту обеспечить усиленный контроль деятельности так называемых независимых автозаправочных станций с точки зрения качества продукции, которую они поставляют. И особое внимание обратим на тех, кто будет обеспечивать себе повышенную маржинальность по сравнению с параметрами, которые заданы решением правительства России", - ответил Дмитрий Козак.

Поводом для применения санкций к нефтяникам будет превышение установленного уровня цен более чем на 4 процента. Впрочем, увеличения стоимости топлива на заправках после Нового года в любом случае не избежать. С 1 января на 2 процента повышает НДС, поэтому, вырастут цены и на нефтепродукты. А с 1 февраля они будут расти равными помесячными долями в пределах инфляции. Это все правительством допускается, также, как и подорожание зимнего дизеля по отношению к летнему. Но разница в стоимости солярки должна быть не более 2 рублей. Этот момент также прописан в соглашении с нефтяниками. В ходе совещания Владимир Путин обратил внимание на уровень налоговой нагрузки на граждан и поручил правительству разобраться с этим вопросом.

"Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растёт фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам. Надо понимать, что реально там происходит, не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич, посмотрите, с коллегами поговорите на этот счёт. Спасибо", - поручил президент.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила президенту о промежуточных итогах работы информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов. С января этого года уже удалось снизить цену на 10-15 процентов по целому ряду однородных медикаментов.

"Основная задача системы – предотвращение неэффективного расходования бюджетных средств, что важно, но все-таки конечная задача, конечная цель – это предотвращение закупок по повышенным ценам и, соответственно, дальше перекладывание на плечи граждан. Вот эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий", - пояснил президент.

Министр природных ресурсов и экологии рассказал о переходе на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Утилизировать, сортировать и перерабатывать мусор будут региональные операторы. В Минприроды признают: в некоторых регионах это может повлечь рост коммунальных тарифов. Правительство обещает малообеспеченным гражданам компенсировать их субсидиями.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"