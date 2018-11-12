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Россияне присвоят имена соотечественников 47 аэропортам страны

22:28
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

В понедельник стартовал финальный этап общенационального конкурса "Великие имена России". По его итогам 47 аэропортов в разных городах страны будут названы в честь наших выдающихся соотечественников.

По результатам большого социологического опроса, в котором приняли участие почти 38 тысяч человек, экспертная комиссия утвердила списки лидеров, рассказал "ТВ Центр". В них по три-четыре известных имени исторических и политических деятелей, ученых, военных, писателей и композиторов. Определять победителя будут россияне. Принять участие в голосовании можно на сайте проекта "великиеимена.рф", в социальных сетях, с помощью телефона горячей линии и методом анкетирования. Конкурс продлится до 30 ноября. Итоги подведут 5 декабря.

"Каждый участник конкурса может выбрать только 1 аэропорт. И я вам напомню принцип: один голос, один аэропорт, одно имя. Причем любой участник может голосовать за любой аэропорт. Конкурс этот всероссийский, все жители нашей страны могут давать имена любому аэропорту. Главная цель – это развитие и побуждение интереса к собственной истории", - рассказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

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