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По Израилю выпустили 200 ракет

20:31
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Армия Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа по израильской территории было выпущено 200 ракет, из них 60 были перехвачены.

Со стороны сектора Газа по израильской территории было выпущено 200 ракет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы армии обороны Израиля.

"По состоянию на настоящий момент были зафиксированы около 200 ракетных запусков по Израилю, порядка 60 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что со стороны сектора Газа по южным территориям Израиля было выпущено несколько ракет. Одна из них попала в автобус. В результате ракетных обстрелов, по последним данным, пострадали десять человек. 

В ответ израильская авиация и танковые войска нанесли удары по более чем 20 объектам в секторе Газа. 

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