Мужчина погиб при пожаре в бытовке на севере Москвы

Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара, который возник в строительной бытовке на севере Москвы. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя.

Пожар произошел в столичном районе Западное Дегунино. Загорелась строительная бытовка. В результате погиб человек. Еще один пострадал, передает Агентство "Москва". Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Путейская дом № 5. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя. На месте работали девять человек личного состава и две единицы техники.