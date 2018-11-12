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Мужчина погиб при пожаре в бытовке на севере Москвы

21:11
  • понедельник
  • 12 ноября 2018

Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара, который возник в строительной бытовке на севере Москвы. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя.

Пожар произошел в столичном районе Западное Дегунино. Загорелась строительная бытовка. В результате погиб человек. Еще один пострадал, передает Агентство "Москва".

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Путейская дом № 5.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя. На месте работали девять человек личного состава и две единицы техники.

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